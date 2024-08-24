Названы самые продаваемые товары и услуги в соцсетях

Миллионы просмотров в социальных сетях не гарантируют успешных продаж товара. Это объясняется несколькими факторами, рассказал «Газете.Ru» предприниматель и маркетолог Сергей Кашковский.

«Во-первых, просмотры не всегда означают заинтересованность в покупке. Многие пользователи смотрят контент из любопытства или случайно. Во-вторых, «вирусность» часто связана с развлекательной составляющей, а не с качеством продукта. В-третьих, большое количество просмотров может быть распределено среди аудитории, не являющейся целевой для данного товара», — объяснил он.

По словам эксперта, потенциальных покупателей могут отпугивать различные аспекты, ставшие очевидными при ближайшем рассмотрении: высокая цена, сложность использования, отсутствие реальной потребности в товаре или негативные отзывы.

Кроме этого, иногда чрезмерная популярность вызывает скептицизм, заставляя сомневаться в качестве продукта.

Тем не менее некоторые категории товаров и услуг успешно продаются через социальные сети.

«Косметические продукты, особенно позиционируемые как натуральные или инновационные. Социальные сети позволяют эффективно демонстрировать результаты применения. Также, одежда и аксессуары. Бренды используют influence-маркетинг, показывая, как товары выглядят в реальной жизни. Еще одна категория — онлайн-курсы и образовательные программы. Социальные сети дают возможность продемонстрировать экспертность и поделиться отзывами учеников», — рассказал эксперт.

Так, хотя миллионы просмотров могут повысить узнаваемость бренда, они не гарантируют коммерческого успеха.

«Реальный успех продукта зависит от его качества, соответствия потребностям целевой аудитории и грамотной маркетинговой стратегии, фокусирующейся на создании ценности для потребителей, а не только на количестве просмотров», — резюмировал маркетолог.

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