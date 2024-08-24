Стало известно, где россияне дольше всего отдыхали летом

Дольше всего этим летом путешественники отдыхали в Лазаревском: средняя продолжительность бронирования жилья в курортном поселке рядом с Сочи составила 5,6 дня. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Далее следуют еще несколько популярных локаций Краснодарского края: Анапа (в гостиницах там проживали в среднем 4,1 дня), Ейск (3,9 дня), Витязево (3,8 дня), Лермонтово (3,5 дня), Сочи (3,3 дня), Адлер (3,1 дня) и Геленджик (2,9 дня).

Также в список локаций для летних каникул вошли курортные города Калининградской области на берегу Балтийского моря — Зеленоградск (3,2 дня) и Светлогорск (3,0 дня).

Лидером зарубежного топа стал Таиланд: в отелях Паттайи россияне останавливались в среднем на 7,2 дня, а на Пхукете — на 6,4 дня. Почти так же популярен Вьетнам: отпуск в гостиницах Нячанга длился в среднем 7,1 дня, а Дананга — 6,2 дня.

Немало времени российские путешественники проводили и на Бали: примерно 5,4 дня длился отдых на курорте Нуса-Дуа и почти столько же в городе Кута — 5,3 дня. Кроме того, в десятку вошли Будва (5,2 дня), Пусан (4,9 дня), Белек (4,6 дня) и Римини (4,4 дня).

Ранее среди россиян вырос спрос на круизы и отдых в пятизвездочных отелях.