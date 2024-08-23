Губернатор Курской области рассказал о попытках ВСУ осложнить эвакуацию жителей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в первые часы нападения в Курской области расстреливали дороги, осложняя эвакуацию граждан. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов рассказал в интервью Марине Ким для телеканала «Соловьев Live».

«Когда мы начали организовывать в первые часы эвакуацию... невозможно было подать те же автобусы большой вместимости. Просто начали расстреливать дорогу», — сказал он.

По словам врио главы региона, в связи с этим жители эвакуировались на своих автомобилях, на том транспорте, который дала добровольная народная дружина, на машинах администрации и в пешем порядке.

20 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что ему было отправлено много фотографий с мирными жителями в Курской области, которых военные Вооруженных сил Украины расстреляли в упор.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона в настоящее время действует режим ЧС федерального характера. Кроме того, там неоднократно объявлялась ракетная опасность.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее ВСУ попытались отравить бойцов «Ахмата» в Курской области.