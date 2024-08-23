В Ростовской области временно запретили массовые мероприятия

Временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе введен в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Вместе с тем мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности», — написал он.

По словам Голубева, такой порядок будет действовать в регионе до особого распоряжения.

22 августа мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что празднование дня города пройдет без традиционных массовых мероприятий. По его словам, решение отменить празднование в парках, скверах и на улицах Ростова продиктовано соображениями безопасности. При этом мероприятия в закрытых помещениях состоятся. Логвиненко выразил уверенность, что жители города отнесутся к решению властей с пониманием.

В августе увеличилось число атак беспилотников украинских войск на Ростовскую область. В ночь на 18 августа средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских дронов в регионе. Сообщалось, что из-за падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива.

Ранее Голубев рассказал о последствиях атаки ВСУ по Ростовской области.