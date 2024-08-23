Пострадавших в ИК-19 сотрудников УФСИН перевели в больницы Волгограда

Всех пострадавших в результате захвата заложников в ИК-19 в Волгоградской области сотрудников УФСИН перевели в опорные учреждения здравоохранения в Волгограде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

«Все пострадавшие <…> сотрудники УФСИН переведены из Суровикинской ЦРБ», — отметили в сообщении.

В администрации региона уточнили, что один пациент доставлен в больницу скорой медицинской помощи №25, трое — в Волгоградскую областную клиническую больницу №1. В комитете здравоохранения региона обратили внимание, что пострадавшие получают весь комплекс необходимой медицинской помощи.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообещал оказать поддержку потерявшим кормильцев во время бунта в ИК-19 семьям сотрудников регионального управления ФСИН.

23 августа четверо заключенных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники сотрудников колонии и осужденных.

Ранее ФСИН рассказала о судьбе сотрудников, принимавших участие в штурме ИК-19.