Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дагестанские врачи спасли россиянина с 35 червями в глазу

В Дагестане медики извлекли из глаза мужчины 35 опарышей

close
100%
Shutterstock

Медики Дагестана сохранили зрение мужчине, у которого в глазу обнаружили более 30 опарышей. Об этом сообщает Республиканская офтальмологическая больница им. Булача.

Мужчина без определенного места жительства уже наблюдался в другом медучреждении, но специалисты заметили, что из глаза у него выпадают черви, поэтому направили его к офтальмологам.

В результате врачи извлекли 35 личинок мух размером от четырех до 12 миллиметров. К моменту манипуляции черви уже «объели» роговицу и верхний слой слизистой.

«К счастью, помощь была оказана своевременно, и нам удалось сохранить пациенту зрение», – поделилась заведующая отделением травмы глаза Наида Гойтиева.

На данный момент здоровью мужчины ничего не угрожает.

До этого в Екатеринбурге врачи спасли россиянку, у которой во время родов остановилось сердце. Роды были плановыми, но спустя несколько часов у ребенка ухудшились показатели здоровья. Врачи сделали кесарево сечение, но после этого проблемы наблюдались уже у пациентки. Стабильный ритм удалось восстановить на четвертой попытке.

Ранее в Кирове врачи спасли мальчика, упавшего головой на работающую циркулярную пилу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами