Дагестанские врачи спасли россиянина с 35 червями в глазу

Медики Дагестана сохранили зрение мужчине, у которого в глазу обнаружили более 30 опарышей. Об этом сообщает Республиканская офтальмологическая больница им. Булача.

Мужчина без определенного места жительства уже наблюдался в другом медучреждении, но специалисты заметили, что из глаза у него выпадают черви, поэтому направили его к офтальмологам.

В результате врачи извлекли 35 личинок мух размером от четырех до 12 миллиметров. К моменту манипуляции черви уже «объели» роговицу и верхний слой слизистой.

«К счастью, помощь была оказана своевременно, и нам удалось сохранить пациенту зрение», – поделилась заведующая отделением травмы глаза Наида Гойтиева.

На данный момент здоровью мужчины ничего не угрожает.

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