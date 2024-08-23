Москвич оставил зажженные аромапалочки в квартире и едва ее не сжег

Москвич оставил дома зажженные аромапалочки и едва не устроил пожар в квартире. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По словам собеседника, мужчина не погасил палочки и уехал к матери. Спустя некоторое время соседи сообщили жильцу о том, что из его квартиры исходит дым и неприятный запах.

«Они же вызвали экстренные службы для предотвращения пожара», – сообщается в публикации.

Специалисты сделали все необходимое, чтобы огонь не распространился. Выяснилось, что уголек от ароматических палочек попал на тряпку, после чего произошло возгорание.

В результате никто не пострадал. Владельцу квартиры пришлось вернуться домой раньше. Не исключается, что в отношении мужчины составят административный протокол.

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