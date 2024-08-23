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Москвич оставил зажженные аромапалочки в квартире и едва ее не сжег

В Москве квартира едва не загорелась из-за зажженных аромапалочек

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nastya_ph/Shutterstock/FOTODOM

Москвич оставил дома зажженные аромапалочки и едва не устроил пожар в квартире. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По словам собеседника, мужчина не погасил палочки и уехал к матери. Спустя некоторое время соседи сообщили жильцу о том, что из его квартиры исходит дым и неприятный запах.

«Они же вызвали экстренные службы для предотвращения пожара», – сообщается в публикации.

Специалисты сделали все необходимое, чтобы огонь не распространился. Выяснилось, что уголек от ароматических палочек попал на тряпку, после чего произошло возгорание.

В результате никто не пострадал. Владельцу квартиры пришлось вернуться домой раньше. Не исключается, что в отношении мужчины составят административный протокол.

До этого в Саратовской области пьяный мужчина поджег дом соседей с детьми после того, как они сделали ему замечание. После ссоры он не только попытался устроить поджог, но и подпер двери деревянным бруском. В результате никто не пострадал.

Ранее в Свердловской области подросток оказался в горящей машине во время практического занятия на курсах по вождению.

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