В МАГАТЭ назвали причину потери ЗАЭС связи с ЛЭП

Запорожская АЭС проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что накануне потеряла связь с последней оставшейся резервной ЛЭП и осталась на ненадежном источнике питания. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

В сообщении уточнили, что отключение электроэнергии за площадкой ЗАЭС произошло после получения информации о военной активности в регионе. Группа МАГАТЭ слышала взрывы вблизи объекта.

Гросси подчеркнул, что после потери связи с последней резервной ЛЭП, станции пришлось «ненадежно полагаться» на единственный источник питания.

До этого сообщалось, что на Запорожской АЭС автоматически отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1». При этом радиационный фон не превысил естественных фоновых природных значений. В пятницу, 23 августа, стало известно, что на ЗАЭС запитали резервную линию энергоснабжения.

Ранее эксперты предупредили об угрозе ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС.