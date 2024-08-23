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Русскоязычные жители Финляндии потребовали назвать критерии открытия границы с РФ

В Финляндии «Александровское общество» требует назвать критерии открытия границы

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Алексей Даничев/РИА Новости

В Финляндии русскоязычное «Александровское общество» (Aleksanterinliitto) потребовало от властей назвать точные критерии для открытия границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо, направленное в финский МИД.

«Мы требуем озвучить точные критерии для открытия границы, а также источник данных, по которым эти критерии будут определены», — отметили в ведомстве.

В обществе обратили внимание, что до этого чиновники заявляли, что граница закрыта из-за так называемой направляемой миграции. По их словам, принятие закона о выдворении поможет открыть КПП для легальных путешественников.

Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. В декабре граждане России и проживающие в Финляндии лица с двойным гражданством решили создать ассоциацию, чтобы добиться открытия границы с Российской Федерацией. В приграничном финском городе Лаппеенранта прошла акция протеста против закрытия границы Финляндии с Россией.

Ранее в Финляндии заговорили о новом дружественном договоре с Россией.

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