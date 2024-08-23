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В больнице скончался сотрудник ФСИН, находившийся в заложниках

ФСИН: в больнице скончался сотрудник захваченной колонии ИК-19

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Сотрудник ФСИН, находившийся в заложниках в колонии ИК-19 в Волгоградской области, скончался в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

23 августа четверо заключенных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, троих из них спасти не удалось, сообщил ФСИН.

Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Среди спецназовцев пострадавших нет.

До этого во ФСИН сообщили, что пострадавших среди сотрудников ФСИН, принимавших участие в операции по освобождению заложников в колонии в Волгоградской области, нет. Во время захвата заложников в колонии ИК-19 в Волгоградской области пострадал заключенный Александр Бойко, который пытался помочь сотрудникам ФСИН.

Ранее сообщалось, что захватившие колонию ИК-19 заявили, что мстят за террористов из «Крокуса».

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