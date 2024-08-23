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Общество «Знание» провело кинопоказы, посвященные мужеству участников ВОВ

Общество «Знание» представило документальный фильм о Сталинградской битве

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RIA Novosti archive/Wikimedia

Российское общество «Знание» провело в Москве и Волгограде кинопоказы, посвященные Курской и Сталинградской битвам. Об этом сообщается на сайте организации.

В рамках проекта «Знание.Кино» зрителям показали документальный фильм проекта «Без срока давности» «И камни плавились как воск» о Сталинградской битве.

Фильм режиссера Михаила Елкина, снятый фондом национального кино «Патриот», рассказывает об одном из самых трагических дней Сталинграда — 23 августа 1942 года, когда немецкая авиация разрушила город.

Архивные кадры, воспоминания очевидцев — все это создает картину героизма советских воинов и трагедии, которую пережили жители страны.

Заместитель генерального директора российского общества «Знание» Кирилл Хвиль отметил, что организация стремится к сохранению исторической правды и просвещению современного общества.

По его словам, каждая демонстрация документального кино — это погружение в трагедии и победы нашего прошлого.

«Сегодня мы вновь сталкиваемся с воспоминаниями о Сталинграде — о людях, чье мужество в условиях безысходности стало символом стойкости и надежды. Особенно важно в этом контексте вспомнить и о Курской битве, которая предопределила дальнейший ход Второй мировой войны, о героизме солдат и тыловых работников, ставших на защиту родины в самые трудные моменты», — сказал Хвиль.

Он отметил, что фильм не только показывает ужасы войны, но и напоминает о человеческой душе, способной выжить и противостоять всем испытаниям.

После кинопоказа прошла панельная дискуссия «Современные вызовы исторической правде и памяти: анализ угроз информационной, когнитивной войны против России, способы противодействия».

В дискуссии приняли участие историки, политологи, школьники, студенты, юнармейцы, волонтеры, поисковики и работники прокуратуры.

23 августа 1942 года Сталинград подвергся массированной воздушной бомбардировке.

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