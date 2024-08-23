Начальник колонии ИК-19 отправлен в больницу в Волгограде

Начальник колонии ИК-19 Андрей Девятов, который был ранен в ходе захвата заложников, жив и отправлен на вертолете в волгоградскую больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Суровикинскую центральную районную больницу.

«Мы отправили его на вертолете в Волгоград... Он жив», — заявили в ЦРБ.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного пострадавшего спасти не удалось.

К настоящему моменту заложников удалось освободить, а большинство террористов — ликвидировать.

Ранее стало известно, откуда у захватчиков колонии взялся жилет со взрывчаткой.