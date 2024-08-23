В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ИК-19

Пятерых пострадавших сотрудников УФСИН доставили в больницы, одного из них не удалось спасти. Об этом сообщили в комздраве Волгоградской области.

«Четверым пострадавшим сотрудникам колонии продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь. В Суровикино на дежурстве остается второй борт санавиации с реаниматологом», — говорится в сообщении.

Двое пострадавших находятся в Суровикинской центральной больнице. Двое других — в больницах Волгограда.

До этого во ФСИН рассказали подробности о пострадавших во время захвата ИК-19. Известно, что восемь сотрудников волгоградской ИК-19 заключенные захватили в заложники, четверо из них погибли. Трое из них скончались на месте от полученных ран.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что захваченная радикалами колония закупила подавители связи на полмиллиона рублей.