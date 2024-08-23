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Замдиректора общества «Знание» напомнил о подвигах участников Курской битвы

Замдиректора общества «Знание» Хвиль: важно помнить о победе в Курской битве

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Петр Бернштейн/РИА Новости

В ходе украинской агрессии на курское приграничье сражения идут в тех же местах, где и 81 год назад, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель генерального директора российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Эксперт отметил, что Курская битва позволила переломить ход Великой Отечественной войны, после нее на фронте резко изменилось соотношение сил в пользу советской армии.

«Именно сражения под Сталинградом и Курском открыли нам дорогу на Берлин, дали возможность забрать себе стратегическую инициативу», — заявил Кирилл Хвиль.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, который отмечают в России 23 августа, он назвал не просто праздником, а символом патриотизма и единения народа.

«Это важное напоминание всему миру о подвиге солдат советской армии, их героизме и мужестве, о необходимости сохранения исторической правды. В условиях сегодняшнего дня нам особенно важно знать и помнить все о событиях того времени», — считает Хвиль.

Он отметил, что на протяжении многих лет со стороны коллективного Запада звучат тезисы о ценности гуманизма и человеческой жизни.

«Однако на деле мы видим совсем иную позицию, заключающуюся в проявлении жесточайшей агрессии против мирного населения, небывалого возрождения нацистских идей, попытке уничтожения нашей великой истории, истории наших героев и побед», — констатировал он.

Эксперт добавил, что уже не одно десятилетие на Западе ведется планомерная, системная работа по искажению данных о Курской битве, в частности Прохоровском сражении.

«Западные историки и СМИ всячески пытаются исказить факты о событиях того времени, вплоть до нелепых заявлений о том, что советская армия потерпела ряд поражений на Курском направлении, а военные и человеческие потери со стороны Германии были в разы меньше, чем потери советской армии. Все это, конечно, ни что иное, как попытка вести политику искажения нашей истории, совершить реванш в информационном поле, обелить действия гитлеровцев», — заключил он.

Он полагает, что ни о каких переговорах представители киевского режима и западные политики не думают, «слепо верят в успех и игнорируют уроки истории».

«Но Россия достойно продолжает дело наших предков, победителей нацизма. Как и 81 год назад», — заключил заместитель генерального директора общества «Знание».

23 августа в России отмечают День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

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