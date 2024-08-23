Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Металлургический комбинат и Заполярная строительная компания попали под санкции США

ММК и Заполярная строительная компания попали под санкции США

close
100%
Andrew Harnik/AP

США расширили антироссийские санкции, включив в них ряд российских компаний, в том числе Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Заполярную строительную компанию. Об этом сообщили на сайте американского Минфина.

В список также попал ведущий российский производитель для нужд радиоэлектроники АО «Завод Реконд». Ограничения также введены против компаний «Норникель технические услуги», «Норильский обеспечивающий комплекс», «Норильскникельремонт».

Всего в списки добавлены 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами. В США также заявили, что новые санкции коснутся добывающих компаний из РФ.

Днем 23 августа стало известно, что США добавили в список экспортного контроля более 60 юридических лиц из России, 42 организации из Китая и 11 из Ирана.

Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС могут ударить по алюминиевой отрасли России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами