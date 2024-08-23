Металлургический комбинат и Заполярная строительная компания попали под санкции США

США расширили антироссийские санкции, включив в них ряд российских компаний, в том числе Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Заполярную строительную компанию. Об этом сообщили на сайте американского Минфина.

В список также попал ведущий российский производитель для нужд радиоэлектроники АО «Завод Реконд». Ограничения также введены против компаний «Норникель технические услуги», «Норильский обеспечивающий комплекс», «Норильскникельремонт».

Всего в списки добавлены 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами. В США также заявили, что новые санкции коснутся добывающих компаний из РФ.

Днем 23 августа стало известно, что США добавили в список экспортного контроля более 60 юридических лиц из России, 42 организации из Китая и 11 из Ирана.

Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС могут ударить по алюминиевой отрасли России.