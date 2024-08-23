Мужчина с сайта знакомств пообещал россиянке совместный бизнес и выманил 16,7 млн рублей

Петербурженка стала жертвой мошенника с сайта знакомств и рассказала об этом только спустя пять лет после начала переписки. Об этом сообщает Piter.tv.

Женщина обратилась в полицию и рассказала о том, что в 2019 году познакомилась с мужчиной по имени Али. Они переписывались и в какой-то момент новый знакомый попросил у нее 1,5 миллиона рублей, чтобы открыть свое дело. Предполагалось, что он включит в долю и саму женщину, и она перевела ему сумму.

Спустя год «предприниматель» попросил 2,5 миллиона рублей. Их, как и еще несколько переводов, он получил. В результате после того, как россиянка перевела новому знакомому пять миллионов рублей, он перестал выходить на связь.

До этого 17-летняя жительница Петербурга зашла на сайт знакомств, где у нее завязалась переписка с 33-летним россиянином. После знакомства они договорились о встрече, на которой мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю.

Девушка оперативно обратилась в правоохранительные органы, его нашли, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

Ранее москвичка лишилась трех квартир и 30,4 млн рублей из-за мошенников.