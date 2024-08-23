Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина с сайта знакомств пообещал россиянке совместный бизнес и выманил 16,7 млн рублей

В Петербурге женщина отдала мошеннику с сайта знакомств 16,7 млн рублей

close
100%
Shutterstock

Петербурженка стала жертвой мошенника с сайта знакомств и рассказала об этом только спустя пять лет после начала переписки. Об этом сообщает Piter.tv.

Женщина обратилась в полицию и рассказала о том, что в 2019 году познакомилась с мужчиной по имени Али. Они переписывались и в какой-то момент новый знакомый попросил у нее 1,5 миллиона рублей, чтобы открыть свое дело. Предполагалось, что он включит в долю и саму женщину, и она перевела ему сумму.

Спустя год «предприниматель» попросил 2,5 миллиона рублей. Их, как и еще несколько переводов, он получил. В результате после того, как россиянка перевела новому знакомому пять миллионов рублей, он перестал выходить на связь.

До этого 17-летняя жительница Петербурга зашла на сайт знакомств, где у нее завязалась переписка с 33-летним россиянином. После знакомства они договорились о встрече, на которой мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю.

Девушка оперативно обратилась в правоохранительные органы, его нашли, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

Ранее москвичка лишилась трех квартир и 30,4 млн рублей из-за мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами