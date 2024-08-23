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Российские врачи спасли школьницу с синдромом Рапунцель

В Москве врачи спасли 16-летнюю школьницу с синдромом Рапунцель

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Врачи Морозовской детской больницы в Москве прооперировали 16-летнюю пациентку с синдромом Рапунцель. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Школьница поступила в больницу с жалобами на боли в области желудка. Также девушка жаловалась на потерю веса. При обследовании специалисты обнаружили внутри желудка и двенадцатиперстной кишки огромный ком волос, который занимал почти все пространство органа.

«Его невозможно было удалить малоинвазивным путем, так что оставалась полостная операция», — рассказали в медицинском учреждении.

Оперирующий хирург София Выдыш пояснила, что к такому состоянию приводит привычка жевать кончики волос, которая в свою очередь вызвана неврозом.

«Родители должны понимать, как важно вовремя предотвратить беду и обратиться к специалистам, которые лечат детские неврозы, приводящие к привычке вырывать и есть свои волосы», — подчеркнула специалист больницы.

Школьницу выписали из стационара на 12 день после операции. Ее родителям дали рекомендацию показать дочь психологу, а также сделать ей короткую стрижку.

Ранее в Кирове врачи спасли двух девочек с комками волос в желудках.

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