Нарколог раскрыл, что опаснее — обычные сигареты или электронные

Лучшее, что может сделать курильщик для своего здоровья, — полностью отказаться от сигарет, причем не только от обычных, но и электронных. Об этом заявил главный психиатр-нарколог минздрава Московской области Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения МО.

«Как правило, у тех, кто более пяти лет назад перешел на электронные сигареты и вейпы, риск развития рака легких был выше по сравнению с теми, кто продолжил курить сигареты», — предупредил врач.

После отказа от курения он посоветовал наладить режим питания и сна, добавить в распорядок физические нагрузки и регулярно проходить медицинские осмотры.

Профессор кафедры пульмонологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Заурбек Айсанов до этого рассказал, к каким последствиям может привести курение вейпов.

При вдыхании пара из вейпа, по его словам, в легкие попадают различные химические вещества, которые приводят к воспалению дыхательных путей и со временем — к астме.

Врач предупредил, что особую опасность представляет курение вейпов для молодых людей — у подростков дыхательная система еще в процессе развития, а вдыхание химических веществ из электронок может нарушить нормальный рост и развитие легких.

Ранее врач назвала несовместимые с курением препараты.