В Подмосковье вновь пройдет акция «Проверь здоровье в парке»

В парках Подмосковья 24 и 25 августа можно будет бесплатно проверить здоровье, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Акция «Проверь свое здоровье в парке» пройдет в 34 городских округах, среди которых Лобня, Луховицы, Красногорск и другие.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, свое здоровье необходимо проверять регулярно.

«Это удобная возможность совместить заботу о себе и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе», — сказал он.

При необходимости пациенты будут направлены в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.