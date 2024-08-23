Жителя Сыктывкара осудили на 15 лет за госизмену

В Петербурге первый Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Сыктывкара Никиту Игушева за госизмену. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчину обвинили в госизмене, а также участии в террористической организации. Установлено, что обвиняемый в 2023 году связался с украинским легионом «Свобода России» (организация запрещена в России). Кураторы собирались встретить его в Белгороде, после чего помочь пересечь границу с Украиной. Однако мужчина был пьян и попался полиции, после чего ФСБ привлекла его к уголовной ответственности.

По решению суда первые 2,5 года сыктывкарец проведет в тюрьме, после чего его отправят в колонию строгого режима.

До этого за аналогичное преступление был осужден житель Краснодара. Подробности раскрыли в региональной прокуратуре. За попытку вступления в украинский легион молодого человека приговорили к 11 годам колонии с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Ранее в ФСБ возбудили дело против жителя Коми, желавшего воевать против РФ.