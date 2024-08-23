С территории волгоградской ИК-19 удалось спасти заложника

С территории исправительной колонии в Волгоградской области, где сегодня заключенные взяли в заложники сотрудников администрации, удалось спасти еще одного заложника – сотрудника ФСИН Сергея Г. Его доставили в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, у Сергея резаные раны, сейчас мужчина находится в реанимации.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники четырех сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного пострадавшего спасти не удалось.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента.

Ранее трое захватчиков ИК-19 в Волгоградской области были ранены в ходе штурма колонии.