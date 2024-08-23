Трое захватчиков колонии под Волгоградом ранены

Трое захватчиков ИК-19 в Волгоградской области ранены в ходе штурма колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

До этого Telegram-канал Mash сообщил о начале штурма захваченной колонии.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники четырех сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство». Радикалы распространяли в интернете записи своих действий.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного пострадавшего спасти не удалось.

Региональные власти создали оперштаб, который координирует работу по освобождению заложников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно об условиях содержания заключенных в волгоградской ИК-19.