Стало известно, что заключенные волгоградской ИК-19 не поддержали бунт радикалов

Заключенные волгоградской ИК-19 не поддержали бунт, захват заложников совершили четверо радикалов. Об этом сообщает RT со ссылкой на свой источник.

«Все осужденные, помимо этих четверых, были против», — сказал собеседник издания.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники четырех сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного пострадавшего спасти не удалось.

Региональные власти создали оперштаб, который координирует работу по освобождению заложников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших при захвате колонии под Волгоградом.