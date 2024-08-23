Mash сообщил о начале штурма захваченной колонии

Начался штурм колонии ИК-19 в Суровикино в Волгоградской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, двое радикалов ранены. Один из них получил ранение в руку.

Отмечается, что на место выехала дополнительная бригада скорой помощи.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», местные жители пишут в чатах, что слышат звуки стрельбы.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники четырех сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство». Радикалы распространяли в интернете записи своих действий.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного пострадавшего спасти не удалось.

Региональные власти создали оперштаб, который координирует работу по освобождению заложников. Возбуждено уголовное дело.

Ране сообщалось, что захваченная радикалами колония закупила подавители связи на полмиллиона рублей.