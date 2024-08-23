Захваченная радикалами колония закупила подавители связи на полмиллиона рублей

Колония ИК-19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников и отправляют видео, закупила подавители сотовой связи на полмиллиона рублей. Об этом говорится в документе из базы государственных закупок, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

«Поставка сверхмощного мультичастотного подавителя направленного действия», — говорится в описании к аукциону.

Максимальная закупочная цена обозначена 550 тысяч рублей. Закупка была проведена в 2021 году.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники четырех сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России). Радикалы распространяли в интернете записи своих действий.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного пострадавшего спасти не удалось.

Региональные власти создали оперштаб, который координирует работу по освобождению заложников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее медики прибыли к месту захвата заложников исламистами в ИК №19.