Врач рассказала, почему опасно отвлекаться на гаджеты во время еды

Во время приема пищи не стоит отвлекаться на гаджеты, потому что это лишит своевременного ощущения сытости и удовольствия от еды, а также может привести к перееданию и ожирению. Об этом Life рассказала невролог, врач – эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По ее словам, людям важно смотреть на еду, чтобы в организме запустились необходимые биохимические реакции, в том числе, активизировались ферменты. Если же в это время отвлечься на гаджет, употребление пищи будет происходить «на автомате», отметила врач.

«Вид еды влияет и на ощущение сытости: когда человек видит блюдо, мозгу проще отслеживать объем съеденного, осознавать процесс еды и чувствовать сытость, соотнося объем тарелки и поглощенной пищи. Это снижает риск переедания, которое часто происходит, когда человек за едой отвлекается на другие дела», — подчеркнула Демьяновская.

Австралийские ученые из Университета Кертина в Перте до этого выяснили, что фотографирование еды и публикация помогает сбалансировать питание людей.

Ранее врачи рассказали, к чему приводит избыток соленой пищи в рационе.