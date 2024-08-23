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Врач рассказала, почему опасно отвлекаться на гаджеты во время еды

Врач Демьяновская: во время приема пищи важно смотреть на блюдо

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Shutterstock

Во время приема пищи не стоит отвлекаться на гаджеты, потому что это лишит своевременного ощущения сытости и удовольствия от еды, а также может привести к перееданию и ожирению. Об этом Life рассказала невролог, врач – эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По ее словам, людям важно смотреть на еду, чтобы в организме запустились необходимые биохимические реакции, в том числе, активизировались ферменты. Если же в это время отвлечься на гаджет, употребление пищи будет происходить «на автомате», отметила врач.

«Вид еды влияет и на ощущение сытости: когда человек видит блюдо, мозгу проще отслеживать объем съеденного, осознавать процесс еды и чувствовать сытость, соотнося объем тарелки и поглощенной пищи. Это снижает риск переедания, которое часто происходит, когда человек за едой отвлекается на другие дела», — подчеркнула Демьяновская.

Австралийские ученые из Университета Кертина в Перте до этого выяснили, что фотографирование еды и публикация помогает сбалансировать питание людей.

Ранее врачи рассказали, к чему приводит избыток соленой пищи в рационе.

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