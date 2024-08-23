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Врач рассказала, какие физические упражнения опасны для гипертоников

Врач Горохова: прыжки представляют опасность для гипертоников

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PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Гипертоникам можно заниматься спортом в целях нормализации артериального давления, однако, некоторые упражнения для них противопоказаны. Об этом Life рассказала кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Горохова.

«Людям с повышенным артериальным давлением не рекомендуется выполнять прыжки, заниматься интенсивным бегом или поднимать тяжести. Также следует избегать упражнений, связанных с резкими движениями, наклонами и вращениями головой или долгими задержками дыхания. Поэтому перед началом любой новой программы физической активности важно проконсультироваться с вашим лечащим врачом», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, вместо этого гипертоникам лучше заниматься ходьбой, гимнастикой, плаванием, греблей, играть в спортивные игры, кататься на лыжах. Помимо этого, Горохова посоветовала присмотреться к аквааэробике, которая поможет расслабить мышцы.

Кардиолог Илья Инаури до этого говорил, что при гипертонии важно изменить питание, больше двигаться и принимать назначенные лекарства. Он отметил, что соль задерживает жидкость, повышая кровяное давление. Поэтому при гипертонии важно ограничить ее потребление. Также следует отказаться от курения и алкоголя.

Ранее были названы продукты, снижающие артериальное давление.

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