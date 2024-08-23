Урбанист отметил разнообразие форматов фестиваля «Москва 2030»

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» объясняет, почему столица входит в топ мегаполисов мира, отметил урбанист, эксперт по устойчивому развитию, основатель агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский. Эксперта цитирует агентство городских новостей «Москва».

По словам Сергея Георгиевского, столичный фестиваль позволяет узнать о разных аспектах функционирования мегаполиса — от градостроительства и транспорта до креативных индустрий.

«Москва превратилась в город мировых трендов, где каждый горожанин может почувствовать себя немного урбанистом и даже новатором, который участвует в развитии столицы», — сказал он, комментируя работу форума.

Георгиевский рассказал, что на площадках фестиваля можно узнать о новых технологиях и столичных производителях, которые их внедряют, о последних достижениях градостроительства и городского хозяйства, о планах по развитию транспорта, о развитии здравоохранения и образования, а также о креативных индустриях.

Соучастие и сотворчество он назвал одним из важных трендов современного мегаполиса.

Не стоит забывать о конкуренции между городами за инвестиции и человеческий капитал, ведь именно эти факторы определяют успешное городское развитие, отметил эксперт.

Какие урбанистические тренды выводят Москву в топ мегаполисов и что нужно, чтобы не потерять лидерские позиции — именно об этом, считает Георгиевский, рассказывает этот столичный проект.

Фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит в столице с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках. Проект представляет главные инновации и достижения во всех сферах жизни города.