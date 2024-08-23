Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Урбанист отметил разнообразие форматов фестиваля «Москва 2030»

Урбанист Георгиевский: Москва превратилась в город мировых трендов

close
100%
Кирилл Зыков/РИА Новости

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» объясняет, почему столица входит в топ мегаполисов мира, отметил урбанист, эксперт по устойчивому развитию, основатель агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский. Эксперта цитирует агентство городских новостей «Москва».

По словам Сергея Георгиевского, столичный фестиваль позволяет узнать о разных аспектах функционирования мегаполиса — от градостроительства и транспорта до креативных индустрий.

«Москва превратилась в город мировых трендов, где каждый горожанин может почувствовать себя немного урбанистом и даже новатором, который участвует в развитии столицы», — сказал он, комментируя работу форума.

Георгиевский рассказал, что на площадках фестиваля можно узнать о новых технологиях и столичных производителях, которые их внедряют, о последних достижениях градостроительства и городского хозяйства, о планах по развитию транспорта, о развитии здравоохранения и образования, а также о креативных индустриях.

Соучастие и сотворчество он назвал одним из важных трендов современного мегаполиса.

Не стоит забывать о конкуренции между городами за инвестиции и человеческий капитал, ведь именно эти факторы определяют успешное городское развитие, отметил эксперт.

Какие урбанистические тренды выводят Москву в топ мегаполисов и что нужно, чтобы не потерять лидерские позиции — именно об этом, считает Георгиевский, рассказывает этот столичный проект.

Фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит в столице с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках. Проект представляет главные инновации и достижения во всех сферах жизни города.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами