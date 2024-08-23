Жители Покровска прячут детей от принудительной эвакуации

Жители Покровска в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) прячут детей от принудительной эвакуации. Об этом сообщает телеканал CNN.

«У нас есть случаи, когда родители прячут своих детей», — заявил глава военной администрации соседнего города Димитрова (украинское название — Мирноград) Юрий Третьяк.

По его словам, местные власти обсуждают с полицией, как будут «работать с такими людьми», как искать таких родителей, которые прячут детей и дают ложную информацию о том, что дети давно уехали. По его словам, такие действия вынуждают военную администрацию наносить семьям визиты на дом.

Также Третьяк рассказал, что власти города делают все возможное для завершения эвакуации местных жителей к концу текущей недели. Он также добавил, что российские войска продвигаются к городу «быстрее, чем ожидалось».

Ранее в правительстве Украины призвали эвакуироваться жителей трех населенных пунктов в Донбассе.