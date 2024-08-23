Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин ждет доклад о ситуации в волгоградской колонии

Путин поручил Колокольцеву доложить о ситуации в волгоградской колонии

close
100%
Кадр из видео/Россия 24

Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза страны сказал, что сегодня заслушает доклад главы МВД Владимира Колокольцева, а также других руководителей силовых ведомств о ситуации в ИК-19 Волгоградской области, где произошел бунт заключенных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотел бы в этой связи послушать соображения и оценки министра внутренних дел, директора ФСБ. Виктор Васильевич Золотов будет у меня, доложит свои оценки, а затем рассмотрим плановые вопросы, подготовленные Владимиром Александровичем Колокольцевым», — сказал российский лидер.

23 августа в Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК №19 и взяли заложников. По данным источника РИА Новости из ФСИН, пострадали несколько человек. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появилась информация, что нападавшие заявили о принадлежности к террористической группировке.

В июне 2024 года похожий инцидент произошел в Ростовской области. Шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Силовики провели операцию по освобождению пострадавших. Пятеро преступников были ликвидированы во время штурма.

Ранее один из заключенных ИК-19 был госпитализирован без сознания с ножевыми ранениями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами