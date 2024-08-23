Путин ждет доклад о ситуации в волгоградской колонии

Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза страны сказал, что сегодня заслушает доклад главы МВД Владимира Колокольцева, а также других руководителей силовых ведомств о ситуации в ИК-19 Волгоградской области, где произошел бунт заключенных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотел бы в этой связи послушать соображения и оценки министра внутренних дел, директора ФСБ. Виктор Васильевич Золотов будет у меня, доложит свои оценки, а затем рассмотрим плановые вопросы, подготовленные Владимиром Александровичем Колокольцевым», — сказал российский лидер.

23 августа в Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК №19 и взяли заложников. По данным источника РИА Новости из ФСИН, пострадали несколько человек. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появилась информация, что нападавшие заявили о принадлежности к террористической группировке.

В июне 2024 года похожий инцидент произошел в Ростовской области. Шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Силовики провели операцию по освобождению пострадавших. Пятеро преступников были ликвидированы во время штурма.

Ранее один из заключенных ИК-19 был госпитализирован без сознания с ножевыми ранениями.