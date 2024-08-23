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Mash назвал причины бунта в волгоградской ИК-19

Mash: бунт в ИК-19 спровоцировало решение побрить радикалов наголо

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Одной из причин бунта заключенных в ИК-19 Волгоградской области стало решение руководства колонии обрить всех радикалов наголо. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В публикации также отмечается, что исламисты жаловались на то, что им якобы не разрешали читать религиозную литературу, пользоваться молитвенными ковриками и другими атрибутами для обрядов.

По информации Mash, решение о стрижке радикалов наголо было принято руководством волгоградской колонии после захвата заложников в ростовском СИЗО в июне.

23 августа в Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК №19 и взяли заложников. По информации источника РИА Новости из ФСИН, пострадали несколько человек. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека.

Захватчики колонии ИК-19 называют себя «моджахедами Исламского государства» (организация запрещена в России), требуют $2 млн и вертолет.

Ранее SHOT сообщил, что захватчики волгоградской ИК-19 собрали в колонии бомбу.

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