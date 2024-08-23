В Подмосковье друг по переписке затащил школьницу в лес и изнасиловал

На севере Подмосковья правоохранители разыскивают мужчину, который надругался над несовершеннолетней. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел вечером 20 августа в подмосковной Лобне, в лесу около Деповской улицы. Встрече 15-летней школьницы со злоумышленником предшествовало их знакомство в сети и переписка.

«Мужчина пошел на прогулку с школьницей. Они зашли в лесок, и новый приятель стал вести себя агрессивно», — рассказал источник СМИ.

Преступник затащил подростка в лес, где прижал к дереву, давил несовершеннолетней на шею и изнасиловал ее. После извращенец скрылся.

Правоохранители пытаются выйти на след злоумышленника.

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