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Эксперт оценил идею маркировать алиментщиков на сайтах знакомств

Директор Мамбы Бронецкий: маркировка алиментщиков навредит сайтам знакомств

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Shutterstock

Генеральный директор российской службы онлайн-знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий в беседе с «Ридусом» прокомментировал идею депутата Государственной думы Владислава Даванкова маркировать страницы должников по алиментам на сайтах знакомств. По словам эксперта, главным «подводным камнем» данной инициативы могут стать зарубежные сервисы.

«Если зарубежные сервисы будут избавлены от такой необходимости, но продолжат работать, это будет означать ущемление русских сервисов знакомств и, как следствие, понижение их конкурентоспособности», — пояснил Бронецкий.

По его мнению, маркировку должников по алиментам стоит сделать добровольной.

«Понятное дело, что должники не будут маркироваться. Но с другой стороны, к тем, кому нечего скрывать, наоборот, будет больше доверия», — подытожил руководитель службы знакомств.

С данной инициативой Даванков обратился в Минцифры. По мнению парламентария, обязательная маркировка должников по алиментам на сайтах знакомств заставит их вспомнить о материальных обязательствах перед оставленными семьями.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявлял, что злостные должники по алиментам могут получить шанс и исправить ситуацию, заключив контракт с Минобороны и отправившись в зону проведения СВО.

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