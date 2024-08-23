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Следователи собрали группу специалистов для расследования ЧП в ИК-19

СК: дело о захвате заложников в ИК-19 расследуют опытные специалисты

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Дело о захвате заложников в исправительной колонии №19 расследуют наиболее опытные специалисты и криминалисты. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления Следственного комитета России.

Отмечается, что ход следственных действий на месте происшествия курирует руководитель регионального следственного управления.

Также известно, что СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст.206 УК РФ («Захват в качестве заложников двух и более лиц...»), ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

В волгоградской колонии ИК №19 заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН. На видео с места происшествия бунтовщики заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация запрещена в России). ФСИН подтвердила бунт в колонии. В ведомстве уточнили, что захват произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Пострадали четыре человека. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что пострадавшие в ходе захвата заложников в волгоградской колонии доставлены в больницу.

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