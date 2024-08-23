Психолог объяснила, как разговаривать с ребенком о его будущей профессии

Перед учебным годом родителям важно обсудить с ребенком его внешкольную работу. Необходимо позволить учащемуся проявить себя не только за партой, но и в других сферах. Такой совет в интервью РИАМО дала психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Александра Кузовкова.

«Он может стать спортсменом, художником или разработчиком компьютерных игр. Если вам не нравится выбор ребенка, не спешите давать категоричный отказ. Сперва выслушайте его мотивацию, затем выскажите ваши опасения. Важно разговаривать честно и открыто, чтобы понять друг друга», — подчеркнула специалист.

Чтобы определить, какие секции или кружки действительно нравятся ребенку, психолог посоветовала посещать разные внешкольные занятия, а спустя месяц обсуждать результаты.

До этого Кузовкова объяснила, как морально подготовить детей к школе. По ее словам, в преддверии Дня знаний родителям следует больше общаться с ребенком на школьные темы и обсуждать ближайшее будущее, чтобы он мог настроиться на новый учебный год.

Также она порекомендовала рассказать школьнику о том, что новые знания расширяют кругозор и открывают возможность получить востребованную профессию в будущем.

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