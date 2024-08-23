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Для координации освобождения заложников в ИК-19 создали оперштаб

Губернатор Бочаров: оперштаб координирует освобождение заложников в ИК-19

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Антон Денисов/РИА Новости

В Волгоградской области после захвата заложников в исправительной колонии №19 создан оперативный штаб для координации по освобождению заложников, угрозы населению нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале областной администрации.

«В регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников. Правоохранительными и силовыми органами проводятся оперативные мероприятия. Угрозы гражданскому населению нет», — сказал глава области.

23 августа в Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК №19 и взяли заложников. По информации источника РИА Новости из ФСИН, пострадали несколько человек. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появились сообщения, что нападавшие заявили о принадлежности к террористической группировке, однако эта информация требует подтверждения.

Подробная хронология событий — в «Газете.Ru».

Ранее радикалов, захвативших колонию в Волгоградской области, заблокировали.

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