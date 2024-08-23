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Пострадавших при нападении на ИК-19 доставляют в больницу на вертолетах

Вертолеты доставляют в ЦРБ пострадавших при нападении в волгоградской колонии

В центральную районную больницу Суровикино летят вертолеты, на которых, вероятно, доставляют пострадавших во время захвата волгоградской колонии ИК-19. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что количество пострадавших при этом все еще неизвестно.

В первой половине дня 23 августа в Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК № 19 в Волгоградской области и взяли заложников. По информации источника РИА Новости во ФСИН, пострадали несколько человек. Как уточнили правоохранительные органы, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появились сообщения, что нападавшие заявили о принадлежности к террористической группировке, однако эта информация требует подтверждения. По данным СМИ, нападавшие запросили $2 млн и вертолет.

Ранее сообщалось, что СК завел уголовное дело после захвата заложников в ИК-19.

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