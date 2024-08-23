Стало известно, как называют себя захватчики колонии под Волгоградом

Захватчики колонии ИК-19 в Волгоградской области называют себя «моджахедами Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На кадрах, опубликованных в источнике, захватчики держат нож у шеи раненого сотрудника ФСИН. Его захватчики заставляют обратиться к президенту, чтобы требования террористов были выполнены. До этого они запросили $2 млн и вертолет.

До этого сообщалось, что в УФСИН Волгоградской области недавно отвергали необходимость в усилении мер безопасности.

23 августа в Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК № 19 и взяли заложников. По информации источника РИА Новости из ФСИН, пострадали несколько человек. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появились сообщения, что нападавшие заявили о принадлежности к террористической группировке, однако эта информация требует подтверждения.

Ранее захвативших колонию в Волгоградской области радикалов заблокировали.