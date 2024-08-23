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В УФСИН Волгоградской области недавно отвергали необходимость в усилении мер безопасности

Захват заложников в Ростове не побудил ФСИН Волгограда усилить меры безопасности

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Два месяца назад в учреждениях УФСИН Волгоградской области, где 23 августа произошел захват заложников, заявляли, что в усилении мер безопасности в колониях нет необходимости. Соответствующий комментарий руководителя пресс-службы местного УФСИН Михаила Черного был размещен на сайте «Новости Волгограда» 17 июня.

Публикация стала реакцией на ЧП в СИЗО №1 Ростова-на-Дону, где шестеро исламистов взяли в заложники двух сотрудников учреждения и впоследствии были ликвидированы. Михаил Черный тогда отмечал, что все учреждения ФСИН в Волгоградской области работают в штатном режиме.

«Каких-либо изменений в пропускном режиме или внутренних распорядках нет», — говорил он.

23 августа в Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК №19 и взяли заложников. По информации источника РИА Новости из ФСИН, пострадали несколько человек. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появились сообщения, что нападавшие заявили о принадлежности к террористической группировке, однако эта информация требует подтверждения.

Ранее сообщалось, что СК завел уголовное дело после захвата заложников в ИК-19.

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