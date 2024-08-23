Наблюдатели не находили нарушений в работе ИК-19, где произошел захват заложников

Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Волгоградской области в мае 2024 года приходили с проверкой в исправительную колонию № 19 в Суровикино и не находили в ее работе никаких нарушений. Об этом пишет РИА Новости.

«В мае в этой колонии делали обход, нарушений не было», — рассказал журналистам председатель региональной ОНК Вадим Чередник.

23 августа в ИК-19 заключенные захватили несколько человек. По данным источника РИА Новости из ФСИН, есть пострадавшие. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

Telegram-канал Baza пишет, что в заложниках находятся четверо человек. Как минимум один сотрудник ФСИН не выжил, еще несколько человек ранены. По предварительным данным, колонию захватили четыре заключенных. Также появилась информация, что нападавшие заявили о принадлежности к «Исламскому государству» (организация запрещена в России), однако эта информация уточняется.

СК возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Ранее стало известно, что для переговоров с террористами в колонии Волгоградской области направят муллу.