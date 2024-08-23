Саперы МЧС обезвредили в Курской области две авиабомбы ВСУ

Саперы МЧС России обнаружили и уничтожили в одном из районов Курской области две авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента информационной политики МЧС Артема Шарова.

«На территории одного из районов области пиротехниками МЧС были обезврежены и уничтожены две авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250», — заявил он.

По его словам, также вблизи населенного пункта были обезврежены еще 20 взрывоопасных предметов.

До этого Шаров сообщил, что взрывотехники МЧС России обезвредили украинскую ракету и 43 боевых элемента в Курской области.

22 августа глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что выплаты в связи с утратой имущества временно не осуществляются из-за обстановки в приграничных районах Курской области.

Ранее было названо число выехавших из приграничья Курской области.