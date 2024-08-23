Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Саперы МЧС обезвредили в Курской области две авиабомбы ВСУ

Саперы МЧС обнаружили и уничтожили в Курской области две авиабомбы ВСУ

Саперы МЧС России обнаружили и уничтожили в одном из районов Курской области две авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента информационной политики МЧС Артема Шарова.

«На территории одного из районов области пиротехниками МЧС были обезврежены и уничтожены две авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250», — заявил он.

По его словам, также вблизи населенного пункта были обезврежены еще 20 взрывоопасных предметов.

До этого Шаров сообщил, что взрывотехники МЧС России обезвредили украинскую ракету и 43 боевых элемента в Курской области.

22 августа глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что выплаты в связи с утратой имущества временно не осуществляются из-за обстановки в приграничных районах Курской области.

Ранее было названо число выехавших из приграничья Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами