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Торопившийся на поезд россиянин остался без ноги

В Нижнем Новгороде пассажир остался без стопы, запрыгивая в уходящий поезд

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Михаил Солунин/ТАСС

В Нижнем Новгороде опаздывающий на поезд мужчина получил серьезную травму на железной дороге — пассажир остался без части ноги. Правоохранительные органы начали расследование по факту инцидента, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Все произошло 23 августа. По предварительной информации, 37-летний мужчина, житель Рыбинска, торопился на поезд Новый Уренгой — Москва, который останавливался на третьем пути железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде. Пассажир прибежал на путь, когда поезд уже пришел в движение. Мужчина попытался запрыгнуть на подножку одного из вагонов, но не удержался, упал на рельсы и попал под поезд. В результате инцидента пассажир остался без стопы.

Пострадавшего доставили в одну из местных больниц.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Пермском крае пассажир проткнул ногу штырем насквозь, когда сходил с поезда.

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