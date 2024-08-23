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В Индии локализуют производство автоматов АК-203

Производство автоматов АК-203 в Индии полностью локализуют к концу 2025 года

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Александр Вильф/РИА Новости

Автоматы Калашникова АК-203 планируют собирать из комплектующих местного производства в Индии к декабрю 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора совместного российско-индийского предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL) генерал-майора Судхира Кумара Шарма.

«Производство в Индии будет проходить в 5 этапов — в зависимости от процентного содержания передаваемой технологии. Я рассчитываю к декабрю 2025 года завершить 100-процентную локализацию», – заявил Шарма, добавив, что первый автомат, в котором было всего 5% компонентов местного производства, а 95% — из России, был собран в Индии в 2023 году.

Прежде сообщалось, что концерн «Калашников» на основе опыта СВО разработал комплект снаряжения для военнослужащих. Его презентация состоялась на форуме «Армия--2024». Комплект включает в себя бронежилет с системой распределения веса и усиленной противоосколочной защитой.

До этого в ZALA, который входит в концерн «Калашников», модернизировали боеприпас «Ланцет», увеличив дальность его применения до 80 км.

Ранее в Курской области на месте ликвидации украинских диверсантов нашли оружие США и Швеции.

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