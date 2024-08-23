В администрации Пролетарска отвергли необходимость эвакуации населения

В городе Пролетарске Ростовской области, где шестые сутки подряд тушат склад с дизельным топливом, не требуется эвакуация населения. Об этом со ссылкой на главу местной администрации Максима Толпинского сообщает ТАСС.

Мэр пояснил, что, по данным Роспотребнадзора, превышения уровня вредных веществ в воздухе не фиксируется, все организации работают в штатном режиме.

В ночь на 18 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов на Ростовскую область. Позднее стало известно, что обломки беспилотников упали на территорию промышленных складов в Пролетарске. В результате загорелось дизельное топливо.

Губернатор региона Василий Голубев сообщал, что в ходе тушения пожара на складе дизельного топлива в городе Пролетарске Ростовской области пострадали 18 спасателей, пять из них находятся в реанимации.

20 августа стало известно, что из-за взрывов на нефтебазе жители Пролетарска оставляют дома и уезжают на дачи.

Ранее в Ростове-на-Дону по соображениям безопасности отменили уличные мероприятия в честь дня города.