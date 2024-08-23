Косметолог раскрыла, как сохранять красоту и молодость без процедур

Бороться со старением только с помощью аппаратных или инъекционных методик нельзя. Об этом в беседе с РИАМО предупредила заместитель главного врача сети клиник «Атлас», косметолог Оксана Чащина. По ее словам, красота — это в первую очередь здоровье, в том числе кожи.

Чтобы сохранить молодость, важно правильно питаться, заниматься спортом, соблюдать режим сна и минимизировать стресс, подчеркнула специалист.

«Наконец, для профилактики старения и нежелательных изменений необходимо регулярно проходить медицинские обследования», — отметила Чащина.

Она посоветовала каждому человеку старше 30 лет проходить ежегодный check up.

Врач-дерматовенеролог Наталья Забалуева до этого рассказала, как выбрать уходовую косметику. По ее словам, важно ориентироваться на мнение профессионального косметолога.

Специалист поможет подобать уход конкретно под тип кожи человека, а также может предложить протестировать средство перед покупкой полноразмерной упаковки, отметила эксперт.

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