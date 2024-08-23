Число жертв в Волгоградской колонии выросло

В результате захвата заложников в колонии ИК-19 в Волгоградской области погибли три человека. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что двум мужчинам удалось сбежать от захватчиков — сотруднику колонии и одному заключенному. Они переданы медикам с резаными и проникающими ранениями.

Согласно информации Telegram-канала SHOT, серьезные ранения получили четверо сотрудников колонии. Среди них начальник спецучреждения Андрей Девятов, сейчас он находится в реанимации.

В волгоградской колонии ИК №19 заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН. На видео с места происшествия бунтовщики заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация запрещена в России). ФСИН подтвердила бунт в колонии. В ведомстве уточнили, что захват произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что захват ростовского СИЗО-1 прервал «отпуск» участника банды Цапков.