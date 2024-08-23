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Опубликован список пострадавших при захвате ИК-19 в Волгоградской области

SHOT опубликовал список пострадавших при захвате колонии в Волгоградской области

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Телеграм-канал «SHOT»

SHOT опубликовал список пострадавших при захвате исправительной колонии №19 в Волгоградской области. Он доступен в Telegram-канале издания.

По предварительным данным, в заложниках числятся: Андрей Девятов (начальник колонии), Роман Пономарев (сотрудник колонии), Юрий Маврин (сотрудник колонии), Алексей Лыгин (сотрудник колонии), Александр Бойко (заключенный).

До этого Telegram-канал Baza написал, что в заложниках четверо человек. Как минимум один сотрудник ФСИН не выжил, еще несколько человек ранены.

По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появилась информация, что нападавшие заявили о принадлежности к «Исламскому государству» (организация запрещена в России), однако эта информация уточняется.

Во ФСИН России заявили, что на данный момент проводятся мероприятия по освобождению заложников в волгоградской колонии.

В середине июня шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростовской области. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы. Уточняется, что сотрудники ростовского СИЗО освобождены, они не пострадали.

Ранее под Волгоградом перекрыли дорогу к ИК №19.

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