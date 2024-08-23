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Патриарх Сербский обратился к канонической УПЦ

Патриарх Сербский направил письмо поддержки канонической УПЦ

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РИА Новости

Глава Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Порфирий отправил письмо поддержки митрополиту Киевскому Онуфрию и всей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится на сайте СПЦ.

«Патриарх Порфирий направил письмо решительной и безграничной поддержки митрополиту Киевскому и всей Украины Онуфрию в связи с принятием закона о защите конституционного порядка в сфере деятельности религиозных организаций Верховной радой в Киеве», – сообщил Порфирий, отметив, что в СПЦ с огорчением узнали о законе о запрете деятельности автономной УПЦ.

Предстоятель Сербской церкви напомнил, что и она в ходе Второй мировой войны подвергалась гонениям со стороны «тоталитарного преступного фашистского режима марионеточного государства» (Независимого государства Хорватия в 1941-1945 годах). Принятый в Киеве документ, по его словам, узаконивает гонения на духовенство и прихожан УПЦ, отъем ее собственности и возвращает украинское общество «во времена римских гонений на Церковь Христову».

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Ранее в Эстонии рассказали о трудностях смены названия православной церкви.

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