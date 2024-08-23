Художник воссоздает известных персонажей поп-культуры, используя только цветы и листья

Японский художник Раку Иноуэ воссоздает известных персонажей поп-культуры, используя только цветы и листья. Об этом пишет Oddity Central.

Раку Иноуэ — японский художник, который приобрел популярность благодаря своим работам. В своем творчестве мужчина использует не краски, а листья и цветки, воссоздавая известных персонажей поп-культуры. Как рассказал сам артист, он увлекся флористикой в 2017 году, увидев, как из-за сильного ветра лепестки роз упали с куста на землю.

«Каждый год я с нетерпением жду, когда расцветут определенные цветы и прорастут растения», — рассказал Раку.

Иноуэ добавил, что сначала делал простые работы из цветов, но с каждым днем все лучше и лучше их аранжировал. Вскоре он начал воссоздавать насекомых, затем перешел к реалистично выглядящим животным и популярным персонажам.

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