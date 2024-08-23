Российские таможенники задержали контрабанду сибутрамина под видом средств для похудения

В Самарской области сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области и Центральной оперативной таможней пресекли контрабанду сильнодействующего вещества сибутрамина, которое маскировали под другие средства для похудения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ФТС России.

Капсулы сильнодействующего вещества были распределены в пластмассовые банки и жестяные коробки с другими наименованиями.

«Партию пытались ввезти из стран Центральной Азии через автомобильный пункт пропуска Оренбургской области», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Общий вес задержанной партии составил более 91 килограмма.

По словам инспекторов, эта поставка стала вторым траншем в рамках одного канала контрабанды. В 2023 году правоохранители пресекли ввоз в Россию 114 кг сибутрамина.

Возбуждено дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ группой лиц по предварительному сговору» УК РФ. Организатор поставки задержан, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин пытался ввезти из Китая драгоценности на 8 млн рублей и попался таможенникам.